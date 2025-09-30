Il letto come luogo dell’anima dove iniziano e finiscono le giornate

Vanityfair.it | 30 set 2025

Con la nuova campagna globale «The Bed is a Place», Frette celebra il letto come cuore pulsante della vita domestica: non solo arredo, ma rifugio di emozioni, relazioni e rituali quotidiani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

