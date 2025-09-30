Non ha il miglior attacco, 8 reti contro le 11 della Pistoiese, non ha la miglior difesa, 4 gol subiti contro i 3 di Pro Sesto e Imolese, ma ha la miglior classifica che si potesse immaginare. Il Lentigione è infatti uscito dal trittico di gare in otto giorni con 9 punti, il massimo ottenibile, ma che nessun’altra squadra ha ottenuto. Così è da solo in testa alla classifica del girone D, quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque gare disputate. "È importante far ruotare i giocatori a disposizione, perché tutti si debbano sentire parte di quanto stiamo facendo – continua a predicare il tecnico Ivan Pedrelli – ho cambiato anche cinque giocatori di movimento da una partita all’altra e il risultato è stato più che soddisfacente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Lenz si gode la vetta in solitaria. Pedrelli: "Calma, guardiamo avanti"