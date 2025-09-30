Il Lenz si gode la vetta in solitaria Pedrelli | Calma guardiamo avanti
Non ha il miglior attacco, 8 reti contro le 11 della Pistoiese, non ha la miglior difesa, 4 gol subiti contro i 3 di Pro Sesto e Imolese, ma ha la miglior classifica che si potesse immaginare. Il Lentigione è infatti uscito dal trittico di gare in otto giorni con 9 punti, il massimo ottenibile, ma che nessun’altra squadra ha ottenuto. Così è da solo in testa alla classifica del girone D, quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque gare disputate. "È importante far ruotare i giocatori a disposizione, perché tutti si debbano sentire parte di quanto stiamo facendo – continua a predicare il tecnico Ivan Pedrelli – ho cambiato anche cinque giocatori di movimento da una partita all’altra e il risultato è stato più che soddisfacente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lenz - gode
Il Lenz si gode la vetta in solitaria. Pedrelli: "Calma, guardiamo avanti" - Non ha il miglior attacco, 8 reti contro le 11 della Pistoiese, non ha la miglior difesa, 4 gol subiti contro i 3 di Pro Sesto e Imolese, ma ha la miglior classifica che si potesse immaginare. Riporta msn.com
La Cremonese si gode la vetta solitaria, battuto anche il Sassuolo: decisivo De Luca su rigore al 92' - Straordinario avvio in campionato da parte della Cremonese, la neopromossa sorprendente di Nicola che ha vinto anche la seconda partita stagionale, in casa contro il Sassuolo, in una gara dalle mille ... Da fanpage.it