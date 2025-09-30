Il lavoro del Man United interesserebbe il boss di Crystal Palace Oliver Glasner

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La turbolenta campagna del Manchester United sotto Ruben Amorim ha nuovamente messo in dubbio il futuro del direttore portoghese e nuovi rapporti suggeriscono che il boss di Crystal Palace Oliver Glasner potrebbe essere un serio contendente per il sedile caldo dell’Old Trafford. I Red Devils sono attualmente 14 ° in Premier League dopo la loro ultima sconfitta contro Brentford in Premier League. Mentre INEOS e la gerarchia del club non hanno ancora indicato che Amorim verrà rimosso immediatamente, lo scontro del prossimo fine settimana con Sunderland di recente promozione potrebbe rivelarsi decisivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com