Il laboratorio sotterraneo che simula i terremoti per capire come fermarli
La struttura, unica al mondo, si trova in Svizzera ed è stata sviluppata dal Politecnico di Zurigo con l'obiettivo di studiare le origini e la propagazione di un sisma. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: laboratorio - sotterraneo
A 30 metri di profondità, in un rifugio antiaereo, per studiare il cielo: succede a Unito. Dove durante la guerra ci si riparava dalle bombe, negli anni Sessanta – tra cunicoli stretti alla base del Monte dei Cappuccini – fu costruito il primo laboratorio sotterraneo d’I - facebook.com Vai su Facebook
#INGV Un tunnel parallelo a una faglia naturale è stato appena costruito nel laboratorio sotterraneo #BedrettoLab dell'#ETH di #Zurigo con l’obiettivo di studiare come si origina, si propaga e si arresta un #terremoto Info > http://bit.ly/4mc5kxs - X Vai su X
Una nuova scoperta sui terremoti potrebbe aiutare a prevenirli - Una nuova ricerca svela che la maggior parte dell'energia prodotta da un terremoto non produce scosse sismiche, bensì calore: ecco cosa hanno scoperto. Riporta libero.it
Il tunnel dei terremoti - A Bedretto, in Svizzera, un laboratorio sotterraneo consente agli scienziati di indurre terremoti per monitorarli da vicino. Come scrive rainews.it