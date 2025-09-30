Il jazz e la critica | da musica marginale a forma di pensiero

Non c’è nostalgia, non c’è celebrazione, ma piuttosto solo il desiderio di comprendere come il jazz, da musica marginale, sia diventato forma di pensiero. E come la critica, da esercizio retorico, sia diventata laboratorio di senso. di Irma Sanders Il libro di Guido Michelone non si limita a raccogliere le voci, ma le orchestra. Ogni intervista vibra come un assolo, ogni pagina costruisce una polifonia critica che attraversa quasi un secolo di pensiero musicale. Il punto di partenza è emblematico. Durante una serata torinese del 15 gennaio 1935, quando Louis Armstrong, con la sua tromba e il suo sorriso, ruppe il silenzio imposto dal regime, Massimo Mila, giovane musicologo antifascista, ne scrisse con entusiasmo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il jazz e la critica: da musica marginale a forma di pensiero

In questa notizia si parla di: jazz - critica

Il 28 settembre 1991 moriva uno dei grandi del jazz. Ecco come Rolling Stone ricordava in quei giorni il musicista che più di ogni altro ha portato a casa elogi, critiche, donne, soldi e rispetto - facebook.com Vai su Facebook

Valmontone Jazz Festival, due giorni di musica e sapori alle porte di Roma - Il Valmontone Jazz Festival è pronto a portare la grande musica jazz nel cuore della città della Provincia di Roma, con un doppio appuntamento il 4 e 5 aprile 2025 nella suggestiva cornice di Palazzo ... Da leggo.it