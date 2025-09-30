Il Gruppo Tod’s ha vinto il ’Sustainable Fashion Award 2025’

Un nuovo riconoscimento che sottolinea l’impegno verso la sostenibilità del Gruppo Tod’s. L’azienda di Casette del’Ete nei giorni scorsi ha vinto il Sustainable Fashion Award 2025, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, nella categoria Craft and Artisanship, per il suo innovativo progetto Tod’s Passport, un passaporto digitale del prodotto creato per i due prodotti simbolo del marchio: l’iconica Di Bag e il Gommino. Questo progetto, realizzato con il supporto di Aura Blockchain Consortium e Temera, testimonia l’impegno di Tod’s verso la sostenibilità. È stato sviluppato per assicurare la tracciabilità, l’autenticità e la trasparenza lungo l’intero processo produttivo, offrendo al contempo un’esperienza più completa e consapevole al cliente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

