Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni arriva al Castello scaligero di Villafranca di Verona

Veronasera.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha debuttato sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, allo Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell’album. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grandtour - vita

Claudio Baglioni: “GRANDTOUR LA VITA È ADESSO”: annunciati 40 concerti straordinari

Debutta il “GrandTour La Vita è Adesso” di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, annunciate le date del “GrandTour La vita è adesso”

grandtour vita 232 adessoClaudio Baglioni, il GrandTour “La vita &#232; adesso” è partito | 40 concerti quando e dove - Claudio Baglioni annuncia il tour dedicato ai 40 anni di La Vita è adesso con anteprima a Lampedusa e 40 date estive ... Da msn.com

grandtour vita 232 adessoClaudio Baglioni, il “GrandTour La vita &#232; adesso” arriverà a Pompei nel 2026 - Il tour vedrà Baglioni eseguire per la prima volta l’intero album La vita è adesso insieme ai grandi successi che hanno segnato i suoi 60 anni di carriera, accompagnato da 20 musicisti e coristi. Riporta agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Grandtour Vita 232 Adesso