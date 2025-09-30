Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni arriva al Castello scaligero di Villafranca di Verona

Ha debuttato sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, allo Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40esimo anniversario dell’album. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: grandtour - vita

Claudio Baglioni: “GRANDTOUR LA VITA È ADESSO”: annunciati 40 concerti straordinari

Debutta il “GrandTour La Vita è Adesso” di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, annunciate le date del “GrandTour La vita è adesso”

Claudio Baglioni ha aperto il suo "GrandTour – La Vita è adesso" con un debutto speciale a Lampedusa, il suo luogo del cuore #claudiobaglioni #GrandTour #LaVitaEAdesso #Lampedusa https://imusicfun.it/news/claudio-baglioni-presenta-il-grandtour-comin - X Vai su X

Claudio Baglioni torna in uno dei suoi posti del cuore per l'anteprima nazionale assoluta del "GrandTour La vita è adesso". - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Baglioni, il GrandTour “La vita è adesso” è partito | 40 concerti quando e dove - Claudio Baglioni annuncia il tour dedicato ai 40 anni di La Vita è adesso con anteprima a Lampedusa e 40 date estive ... Da msn.com

Claudio Baglioni, il “GrandTour La vita è adesso” arriverà a Pompei nel 2026 - Il tour vedrà Baglioni eseguire per la prima volta l’intero album La vita è adesso insieme ai grandi successi che hanno segnato i suoi 60 anni di carriera, accompagnato da 20 musicisti e coristi. Riporta agro24.it