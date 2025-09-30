Il governo si salva sul caso Almasri | negata l' autorizzazione a procedere sui ministri
Giorgia Meloni può tirare un sospiro di sollievo. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda Almasri, il generale libico accusato. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: governo - salva
Pier Silvio Berlusconi “salva” il Governo: la benedizione di Mediaset è un salvagente per Giorgia
Salva Casa, de Pascale (Emilia R.): norma governo è liberi tutti
Salvini avvisa il premier Meloni: “Solo così si salva la stabilità del governo”
Alla Camera ieri sabbiamo votato contro il decreto “salva-obiettivi giustizia” del Governo. Un provvedimento presentato come necessario per rispettare i target del PNRR, ma che in realtà contiene solo misure emergenziali e frammentarie: utilizzo straordinario - facebook.com Vai su Facebook
Il whatever it takes di Trump per salvare le finanze di Milei. Il governo argentino negozia con il Tesoro Usa un prestito o swap valutario fino a 30 miliardi per coprire scadenze 2026 e stabilizzare l’economia. Di Esteban Monte - X Vai su X
Il governo si salva sul caso Almasri: negata l'autorizzazione a procedere sui ministri - Il Pd: "Salvacondotto per garantire l'impunità" ... Riporta today.it
Caso Almasri, Giunta respinge l'autorizzazione a procedere contro Mantovano, Nordio e Piantedosi - Nel frattempo dalla Libia arriva la notizia, riportata da al Masdar, che Almasri sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi nella gestione delle operazioni ... Lo riporta huffingtonpost.it