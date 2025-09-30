Il governo si salva sul caso Almasri | negata l' autorizzazione a procedere sui ministri

Giorgia Meloni può tirare un sospiro di sollievo. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda Almasri, il generale libico accusato. 🔗 Leggi su Today.it

governo salva caso almasriIl governo si salva sul caso Almasri: negata l'autorizzazione a procedere sui ministri - Il Pd: "Salvacondotto per garantire l'impunità" ... Riporta today.it

governo salva caso almasriCaso Almasri, Giunta respinge l'autorizzazione a procedere contro Mantovano, Nordio e Piantedosi - Nel frattempo dalla Libia arriva la notizia, riportata da al Masdar, che Almasri sarebbe stato rimosso dai suoi incarichi nella gestione delle operazioni ... Lo riporta huffingtonpost.it

