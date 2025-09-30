Il governo si salva sul caso Almasri | negata l' autorizzazione a procedere sui ministri

Giorgia Meloni può tirare un sospiro di sollievo. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda Almasri, il generale libico accusato. 🔗 Leggi su Today.it