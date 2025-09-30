Il governo Meloni teme il consenso del popolo alla Flotilla | ora basta piagnistei
Col suo solito approccio passivo-aggressivo, piagnone e vittimista, che comincia a nauseare anche i meno smaliziati e più ingenui componenti del popolo italiano, la “nostra” Giorgia Meloni ha fatto sapere che le Flotille che coraggiosamente tentano di portare soccorso a un popolo che sta morendo, ucciso da un regime genocida, costituiscono in realtà un complotto contro di lei e ì suoi accoliti (ad esempio Lollobrigida, Santanché & co., tanto per dare un’idea del livello delle personalità minacciate). Basterebbe questo a dare un’idea della visione del mondo che alberga nel mediocre personaggio in questione, messo immeritatamente a capo della settima potenza mondiale da una minoranza dell’elettorato e grazie all’inadeguatezza e all’autolesionismo della ”opposizione” dall’infausto Letta, suo grande elettore, in poi, per fare quello che da sempre sanno ben fare i fascisti e i loro derivati e cioè gli interessi senza se e senza ma della classe dominante, si tratti di guerre, genocidi, omicidi sul lavoro, sfruttamento in genere, grandi opere inutili e assalti a varie diligenze, da ultimo quelle del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: governo - meloni
