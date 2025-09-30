Il governo Meloni teme il consenso del popolo alla Flotilla | ora basta piagnistei

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Col suo solito approccio passivo-aggressivo, piagnone e vittimista, che comincia a nauseare anche i meno smaliziati e più ingenui componenti del popolo italiano, la “nostra” Giorgia Meloni ha fatto sapere che le Flotille che coraggiosamente tentano di portare soccorso a un popolo che sta morendo, ucciso da un regime genocida, costituiscono in realtà un complotto contro di lei e ì suoi accoliti (ad esempio Lollobrigida, Santanché & co., tanto per dare un’idea del livello delle personalità minacciate). Basterebbe questo a dare un’idea della visione del mondo che alberga nel mediocre personaggio in questione, messo immeritatamente a capo della settima potenza mondiale da una minoranza dell’elettorato e grazie all’inadeguatezza e all’autolesionismo della ”opposizione” dall’infausto Letta, suo grande elettore, in poi, per fare quello che da sempre sanno ben fare i fascisti e i loro derivati e cioè gli interessi senza se e senza ma della classe dominante, si tratti di guerre, genocidi, omicidi sul lavoro, sfruttamento in genere, grandi opere inutili e assalti a varie diligenze, da ultimo quelle del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il governo meloni teme il consenso del popolo alla flotilla ora basta piagnistei

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni teme il consenso del popolo alla Flotilla: ora basta piagnistei

In questa notizia si parla di: governo - meloni

Ponte sullo Stretto tra le “spese militari”: il circo del Governo Meloni

Report Ue, M5s: “Dalla Rai alle querele temerarie, certifica il fallimento del governo Meloni”

Meloni incontra Dimon di Jp Morgan, governo in cerca di soldi per il piano Mattei

governo meloni teme consensoGoverno Meloni: quando finisce il mandato - L'attuale governo è in carica da 3 anni, visto che il mandato è iniziato il 22 ottobre 2022 dopo il giuramento dal Presidente della Repubblica Sergio ... Come scrive donnesulweb.it

governo meloni teme consensoAusterità, tra spesa e consenso: le scelte difficili del governo che ha ottenuto la patente di «rigorista» - Giorgetti ha importanti obiettivi con la prossima legge di bilancio. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Meloni Teme Consenso