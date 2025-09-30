Il governo accelera sulla manovra La priorità è il taglio dell’Irpef | fino a 1.400 euro in più per i ceti medi

Roma, 30 settembre 2025 – Chiusa la prima tappa delle elezioni regionali, il governo accelera sulla manovra per il 2026. Tanto più che il tempo stringe: così, giovedì il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera al Documento di programmazione di finanza pubblica, il nuovo testo che sostituisce la Nadef dopo la riforma del Patto di stabilità e che dovrebbe sancire il raggiungimento di un rapporto deficit-Pil sotto il 3%, con l'uscita dalla procedura d'infrazione. Ma nella stessa riunione a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti, i leader di maggioranza e i ministri tenteranno un primo giro d'orizzonte sulle misure che possono avere chance di finire nella legge di Bilancio.

Manovra, governo al lavoro su taglio Irpef: ipotesi 33% per redditi fino a 60mila euro - "Abbassiamo le aliquote Irpef: questa è una delle nostre priorità", ha detto anche Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e vicepremier.