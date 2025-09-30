Il giovane sanseverese Christian Vassallo premiato alla cerimonia dei campioni Latin Dance League

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra soddisfazione per la bacheca ormai ampia dell’atleta sanseverese Christian Vassallo, allievo dell’International Team di Katya Palma. A seguito dei successi ottenuti nelle danze caraibiche nella stagione agonistica 20242025, tra cui la vittoria ai campionati italiani di luglio, è stato. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovane - sanseverese

Cerca Video su questo argomento: Giovane Sanseverese Christian Vassallo