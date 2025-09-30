Roma, 30 sett – Nel silenzio immobile del Mar Mediterraneo, laddove la luce non riesce a filtrare, riposa un colosso dimenticato. Un gigante d’acciaio che, ottant’anni fa, solcava i cieli della guerra: il Messerschmitt Me 323 “Gigant”, il più grande aereo da trasporto mai costruito durante la Seconda guerra mondiale. Un gigante ritrovato solo nel 2024. È stato nella primavera del 2024 che la notizia ha fatto il giro del mondo: al largo di Bastia, in Corsica, a 500 metri di profondità, è stato individuato il relitto di un Me 323. La scoperta è stata attribuita all’ingegnere italo-svizzero Guido Gay, già noto per il ritrovamento della corazzata Roma. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il gigante addormentato nei fondali della Corsica