Il GF è tornato | grazie a Simona Ventura non una ma LA conduttrice

Ieri sera, lunedì 29 settembre 2025, è partita la venticinquesima edizione del Grande Fratello. Una puntata attesissima, non solo perché segna il quarto di secolo del reality più longevo della televisione italiana, ma soprattutto perché a condurlo è tornata Simona Ventura, accolta da applausi e cori del pubblico. Al suo fianco, tre ex gieffini che hanno fatto la storia del format: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, chiamati a fare da opinionisti. L’apertura ha avuto toni solenni: una clip celebrativa in stile “Odissea nello Spazio” ha ripercorso i momenti iconici delle vecchie edizioni, seguita dal saluto della conduttrice ad Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Dilei.it
