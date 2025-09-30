S imona Ventura tra tradizione e innovazione, come uno chef che per il suo menù strizza l’occhio al passato tenendo i piedi nel presente. Almeno queste erano le intenzioni della vigilia ma dopo la prima puntata del Grande Fratello 2025, che ha preso il via ieri su Canale 5, si può tranquillamente dire che l’innovazione è proprio lei. E la tradizione è tutto il già visto, in termini di Grande Fratello. Mancano i vip, è vero. I dodici concorrenti (più uno) sono stati presentati come persone normali con storie speciali. Ma la sensazione, per chi il reality lo segue da 25 anni, è che siano in gioco per mettersi in mostra più che per fare un’esperienza di vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il GF debutta col 20,4% di share e 12 concorrenti "normali" ma con fisici da star e tanti follower