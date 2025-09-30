Il futuro nell’ex centrale a idrogeno Abbandonata da anni oggi rivive | Sarà il maxi polo della ricerca

Era stato costruito negli anni Novanta in via Boschi di Stefano, nel quartiere Bicocca che - sulla carta - si sarebbe dovuto trasformare di lì a qualche anno in “cittadella dell’idrogeno“, con tanto di distributore pure per i bus. Distributore inaugurato un decennio dopo, nel 2004, ma di fatto mai entrato in funzione: era stato abbandonato lì, insieme a un carroponte. È sulle sue ceneri che nasce l’ultimo edificio e centro di ricerca inaugurato ieri dall’ università di Milano-Bicocca: torna in funzione il carroponte, ci sarà l’ idrogeno, ma non solo. L’edificio è stato comprato dall’ateneo nel 2016, quando era in condizioni pessime e “abitato“ da topi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

