Il futuro è davvero solo delle macchine? Ecco la strada per non perdere l' umanità

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono giornate in cui il futuro si siede a un tavolo e chiede di essere ascoltato. Milano, martedì 30 settembre, alla Fondazione Feltrinelli, ospita una di queste occasioni: La nuova Rivoluzione Industriale, il convegno organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta ( qui il link per registrarsi gratuitamente ). Dalle 9.30 alle 12.30, la città diventa capitale di un dibattito che segnerà il nostro tempo: il rapporto tra il cambiamento economico e sociale e lo strumento tecnologico che più di ogni altro ridisegna il presente, l'intelligenza artificiale. Ad aprire i lavori sarà Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, dialogherà con Padre Paolo Benanti, filosofo e teologo, sulle sfide di un «nuovo umanesimo digitale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il futuro 232 davvero solo delle macchine ecco la strada per non perdere l umanit224

© Ilgiornale.it - Il futuro è davvero solo delle macchine? Ecco la strada per non perdere l'umanità

In questa notizia si parla di: futuro - davvero

Il cammino all'Itaer di Giada da centista e il nuovo progetto futuro: "Ho capito chi sono e cosa voglio davvero"

Pensioni anticipate 2025:chi può davvero uscire a 64 anni e cosa cambierà in futuro

L’ex Ilva è davvero salva? l’Aia è stata rilasciata, ma è “provvisoria”: tutte le incognite sul futuro dell’impianto di Taranto

futuro 232 davvero macchineIl futuro &#232; davvero solo delle macchine? Ecco la strada per non perdere l'umanità - La via italiana alla tecnologia: verso un nuovo Rinascimento ... Da msn.com

Le macchine possono davvero provare emozioni? Cosa c’&#232; da sapere sul futuro dell’empatia digitale ai tempi dell’IA - Nel cuore dell’innovazione tecnologica, l’IA sta muovendo i primi passi verso un futuro che sembra uscito da un film di fantascienza: quello delle macchine capaci di riconoscere ed elaborare emozioni ... Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro 232 Davvero Macchine