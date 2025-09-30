Ci sono giornate in cui il futuro si siede a un tavolo e chiede di essere ascoltato. Milano, martedì 30 settembre, alla Fondazione Feltrinelli, ospita una di queste occasioni: La nuova Rivoluzione Industriale, il convegno organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta ( qui il link per registrarsi gratuitamente ). Dalle 9.30 alle 12.30, la città diventa capitale di un dibattito che segnerà il nostro tempo: il rapporto tra il cambiamento economico e sociale e lo strumento tecnologico che più di ogni altro ridisegna il presente, l'intelligenza artificiale. Ad aprire i lavori sarà Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, dialogherà con Padre Paolo Benanti, filosofo e teologo, sulle sfide di un «nuovo umanesimo digitale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il futuro è davvero solo delle macchine? Ecco la strada per non perdere l'umanità