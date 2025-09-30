Il futuro di San Siro | passo per passo che cosa succederà nei prossimi 7 anni

La stesura del progetto per Inter e Milan, la demolizione del Meazza, la costruzione. Una rapida guida alle tappe fondamentali per l'impianto attuale e il nuovo, dal 2025 al 2032.

Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”

San Siro Inter, quale sarà il futuro dello storico impianto sportivo? Ecco cosa filtra dalla Procura di Milano

San Siro, il futuro è legato a una data particolare! Il rischio vincolo

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Da Palazzo Marino, sede in cui si sta discutendo del futuro di San Siro

San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città" - Il Consiglio Comunale ha approvato la vendita dello stadio San Siro e dell'area circostante, aprendo la strada al progetto

San Siro: Inter-Milan, passo storico e decisivo per il futuro - Inter e Milan esprimono "soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo