Il futuro cresce nei borghi | ecco le Startup protagoniste di Calascio Innovation Playground

Dal 1° al 5 ottobre 2025 il borgo abruzzese di Calascio ospiterà la prima edizione di Innovation Playground, serie di eventi promossi da Giffoni Innovation Hub. L’iniziativa, inserita nel progetto ‘Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo’, nasce con una mission molto ambiziosa: dimostrare che i piccoli. 🔗 Leggi su Today.it

futuro cresce borghi startupRocca Calascio capitale dell’innovazione? Sotto i suoi bastioni startup, scuole e imprese culturali scrivono il futuro dei borghi - Dal 1° al 5 ottobre 2025 il borgo abruzzese diventa un laboratorio diffuso di creatività e innovazione con Giffoni Innovation Hub ... Come scrive startupitalia.eu

