Il futuro cresce nei borghi | ecco le Startup protagoniste di Calascio Innovation Playground
Dal 1° al 5 ottobre 2025 il borgo abruzzese di Calascio ospiterà la prima edizione di Innovation Playground, serie di eventi promossi da Giffoni Innovation Hub. L’iniziativa, inserita nel progetto ‘Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo’, nasce con una mission molto ambiziosa: dimostrare che i piccoli. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: futuro - cresce
Dumfries Inter, la clausola non preoccupa: cresce questa sensazione per il futuro
I talenti chimici del futuro? Corden Pharma li cerca nelle scuole e li cresce in casa
Maturità, orientamento ancora in salita: solo il 29% dei neodiplomati ha le idee chiare sul futuro, ma cresce il ricorso a esperti esterni e attività pratiche
Il futuro cresce con i nostri bambini: il nuovo asilo nido di Villa Santa Lucia prende forma I lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in via Santa Scolastica proseguono a ritmo spedito, e ogni giorno vediamo avvicinarsi un traguardo importan - facebook.com Vai su Facebook
Rocca Calascio capitale dell’innovazione? Sotto i suoi bastioni startup, scuole e imprese culturali scrivono il futuro dei borghi - Dal 1° al 5 ottobre 2025 il borgo abruzzese diventa un laboratorio diffuso di creatività e innovazione con Giffoni Innovation Hub ... Come scrive startupitalia.eu
Un portale per raccontare il futuro dei borghi del Casentino - I Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo hanno unito le forze per dar vita al progetto Vivi Borghi ... Secondo lanazione.it