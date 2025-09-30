Il Futball Cava Ronco cede in prestito il difensore Pietro Fiumi al Diegaro

Il Futball Cava Ronco ha ceduto in prestito il difensore Pietro Fiumi al Diegaro, club che sta disputando il campionato di Promozione. Classe 2005, nato a Forlì, Fiumi è un difensore centrale di piede destro cresciuto calcisticamente tra Junior Cervia e Sammaurese. Dopo un lungo stop nella scorsa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

