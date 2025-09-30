il fragoroso oroscopo di ottobre 2025

L'oroscopo di ottobre, da leggere senza paura. Ariete. La Luna Piena del 7 vi spinge a cambiare ruolo o immagine: basta recite, ora siete veri protagonisti. Fate un giro dal barbiere. Dal 23 Marte vi rende affilati su soldi e collaborazioni: attenzione a non trasformare ogni riunione in Hunger Games. In amore riappaiono vecchie comparse, ma la Luna Nuova promette connessioni più profonde. Il corpo chiede detox: se lo ignorate, vi presenta il conto. Ed è salato. Mantra: n on siete leader, siete semplicemente troppo testardi per fare da soli. Toro. Inizio mese dietro le quinte della vita; fine mese in piena scena creativa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

