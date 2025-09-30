Il fotografo fiorentino Niccolò Celesti lascia la Global Sumund Flotilla | Troppi rischi senza una strategia di protezione

Niccolò Celesti, fotografo fiorentino, ha annunciato il suo ritiro dalla Global Sumund Flotilla. La missione internazionale ha come obiettivo quello di portare aiuti umanitari a Gaza rompendo il blocco navale israeliano. A bordo della Flottilla ci sono attivisti, operatori umanitari e civili. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fotografo - fiorentino

Questo film è il modo di riconoscere il senso della sua influenza, in cui si combinano, come sempre accade nella fotografia, la mente, l’occhio e il cuore (Roberto Andò su Ferdinando Scianna). “FERDINANDO SCIANNA - Il Fotografo dell'ombra”, di Roberto An - facebook.com Vai su Facebook

Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti verso Gaza sulla Sumud Flottilla: «Non potevo più stare a guardare» - E allora, quel mare e quelle taverne greche, lui non è riuscito più a vederle con gli stessi occhi. Secondo corrierefiorentino.corriere.it