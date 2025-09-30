Il fotografo fiorentino Niccolò Celesti lascia la Global Sumund Flotilla | Troppi rischi senza una strategia di protezione

Niccolò Celesti, fotografo fiorentino, ha annunciato il suo ritiro dalla Global Sumund Flotilla. La missione internazionale ha come obiettivo quello di portare aiuti umanitari a Gaza rompendo il blocco navale israeliano. A bordo della Flottilla ci sono attivisti, operatori umanitari e civili. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

