Il forfait di Alcaraz riapre la corsa al n1? Sinner può accorciare tanto tra Pechino e Shanghai | il possibile distacco

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato che non prenderà parte all’ATP Masters 1000 di Shanghai: lo spagnolo potrebbe essere nuovamente superato nel ranking da Jannik Sinner dopo l’ATP 500 di Vienna, ed avvicinato sensibilmente nella Race al termine dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Nanterre. Per quanto concerne il ranking ATP, sebbene Sinner debba difendere il titolo a Shanghai, domani vincendo la finale di Pechino l’azzurro potrebbe riportarsi a 590 punti dall’iberico, il quale poi non difenderà i 200 punti dei quarti di finale conquistati in Cina nel 2024. L’azzurro potrebbe terminare la campagna asiatica a -390 punti da Alcaraz, firmando infine il sorpasso a Vienna, dove saranno in palio 500 punti e nessuno dei due deve difenderne dal 2024: Sinner potrebbe salire a 11450 contro gli 11340 di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il forfait di Alcaraz riapre la corsa al n.1? Sinner può accorciare tanto tra Pechino e Shanghai: il possibile distacco

