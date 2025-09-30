Il filosofo Rick DuFer | Dio non è morto siamo noi ad aver smesso di farci le domande Viviamo nell' era dell' anestesia spirituale

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza dogmi, senza miracoli: il filosofo neostoico Rick DuFer, nel suo ultimo libro Dio era morto ci accompagna in un viaggio filosofico verso il divino che resta, anche (e soprattutto) per chi non crede, scansando scenari settari, superstizioni, guru e oracoli algoritmici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il filosofo rick dufer dio non 232 morto siamo noi ad aver smesso di farci le domande viviamo nell era dell anestesia spirituale

© Vanityfair.it - Il filosofo Rick DuFer: «Dio non è morto, siamo noi ad aver smesso di farci le domande. Viviamo nell'era dell'anestesia spirituale»

In questa notizia si parla di: filosofo - rick

Così lo youtuber Rick DuFer va a caccia della filosofia nascosta nelle serie televisive - Perché per i filosofi non esistono punti di non ritorno, come nella scienza. Segnala ilgiornale.it

Rick DuFer: “Filosofo youtuber, vedrete Spinoza che spettacolo” - Ma a guardare gli oltre 200mila iscritti al canale Youtube di Riccardo Dal Ferro, vicentino classe 1987 in arte Rick DuFer, si potrebbe credere il contrario. Riporta bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Filosofo Rick Dufer Dio