Peppe De Cristofaro, capogruppo di Avs e componente della commissione di Vigilanza Rai, ha denunciato la scomparsa dalla prima serata del film su Open Arms, originariamente in palinsesto e poi spostato di orario. Secondo il senatore, lo spostamento è stato causato dalle protesta della Lega contro il lungometraggio con protagonista la Ong spagnola che ha portato il vicepremier Matteo Salvini fino al processo. De Cristofaro ha spiegato che il film era stato scelto per la Giornata internazionale per le vittime dell’immigrazione ma «essendo la Open Arms l’organizzazione che ha portato a processo il leader leghista Matteo Salvini, dal suo partito si sono fatti sentire con un fuoco di fila di dichiarazioni per chiedere lo spostamento, se non addirittura la non messa in onda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - «Il film su Open Arms tolto dalla prima serata per le proteste della Lega»: la denuncia di Avs