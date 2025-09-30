Il film Open Arms sparisce dalla prima serata di Rai3 su richiesta della Lega | Spot ad organizzazione anti-italiana

Anche Open Arms, il film di Marcel Barrena, è stato spostato dalla prima serata di Rai3 alla terza. Lo slittamento è stato voluto dalla Lega, a seguito del processo in cui fu coinvolto Matteo Salvini: "Uno spot a una organizzazione anti-italiana", dicono in Vigilanza Rai. Al suo posto sarà trasmesso Io Capitano di Garrone. 🔗 Leggi su Fanpage.it