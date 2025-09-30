Il Festival di teatro Marche in Atti 2025 si terrà a Jesi ed eleggerà la migliore compagnia teatrale delle Marche

Anconatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI - Cinque spettacoli di teatro amatoriale si contenderanno il primo posto del Festival Marche in Atti, la kermesse regionale dedicata al teatro amatoriale organizzata dalla Fita Marche. Il calendario degli spettacoli si snoderà dal 5 ottobre al 7 dicembre 2025 al teatro Il Piccolo di Jesi ed. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - teatro

Morricone apre il Festival dei Teatri di Pietra nel Teatro Greco di Siracusa

Il Festival delle Ville Vesuviane entra nel vivo con altri sette giorni tra teatro, musica e poesia

Arriva al Campania Teatro festival ‘Sissi l’imperatrice’ con Federica Luna Vincenti

Festival Marche in Atti, al via l'edizione 2024 per eleggere la migliore compagnia teatrale delle Marche - L’edizione 2024 si terrà al Teatro Cortesi di Sirolo e il Festival eleggerà la compagnia che ... Lo riporta corriereadriatico.it

"Marche in atti" elegge la migliore compagnia teatrale della regione - Prosegue a Sirolo il "Festival Marche in Atti 2024" per eleggere la migliore compagnia teatrale delle Marche. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Festival Teatro Marche Atti