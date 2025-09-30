Il Festival del Tortellino torna per il patrono di Bologna | Tour-tlen a San Petronio
E' tempo per la XIII edizione del Festival del tortellino: la manifestazione, come da tradizione, è in programma per sabato 4 ottobre, giorno di San Petronio. Il tortellino, re della cucina bolognese, verrà proposto da venti chef in tantissime versioni, tutte eccezionali. Organizzato dalla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Il nuovo tortellino sta arrivando… Preparati a gustarlo in anteprima il 4 Ottobre, a Palazzo Re Enzo, al Festival del Tortellino! #EmiRistorante https://linktr.ee/emiristorante - facebook.com Vai su Facebook