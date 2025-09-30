Il DualSense V3 includerà la possibilità di rimuovere la batteria per un report

Stando ad un nuovo report, Sony si prepara a rinnovare la sua linea di accessori con una novità che potrebbe cambiare l’esperienza dei giocatori: il nuovo e chiacchierato DualSense V3, con un’uscita apparentemente in programma a novembre, dovrebbe introdurre finalmente la possibilità di rimuovere la batteria. Si tratta di una caratteristica richiesta da tempo, che renderebbe molto più semplice sostituire un accumulatore ormai usurato, senza dover ricorrere a interventi tecnici complessi o all’acquisto di un nuovo controller. Secondo le indiscrezioni, il DualSense V3 andrà a sostituire i modelli attuali sugli scaffali e verrà incluso come standard insieme al nuovo modello di PS5 Pro, in arrivo nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

