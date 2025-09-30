Il dramma senza fine | deceduto anche il figlio dell’omicida di Paupisi

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato ritrovato senza vita uno dei figli di Salvatore Ocone, l’uomo fermato a Campobasso perché sospettato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa Polcino a Paupisi, in provincia di Benevento. Il ragazzo, 15 anni, si trovava insieme alla sorella sedicenne nell’auto con cui Ocone ha tentato la fuga. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre la ragazza è stata soccorsa in gravissime condizioni e trasportata d’urgenza in ospedale. L’auto su cui viaggiavano è stata individuata da un elicottero dei Carabinieri, che ha segnalato la posizione alle pattuglie a terra riuscendo così a bloccare l’uomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il dramma senza fine: deceduto anche il figlio dell’omicida di Paupisi

