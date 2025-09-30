di Andrea Gianni Vito Sansanelli, 61enne di Motta Visconti, era uno degli operai più esperti della Ticino Lamiere di Bubbiano, tanto che "faceva da tutor ai colleghi più giovani e agli apprendisti, spiegando loro il funzionamento dei macchinari". Colleghi che giovedì scorso lo hanno sentito gridare "aiuto", quando è rimasto schiacciato sotto il peso di una bobina pesante tonnellate mentre stava manovrando il carroponte, e hanno chiamato subito i soccorsi. Vito, ennesima vittima di un infortunio sul lavoro, era andato da poco in pensione, ma aveva scelto di rientrare in azienda e di continuare a lavorare per la Ticino Lamiere, ditta dove aveva trascorso gran parte della sua vita professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il dramma di Bubbiano. Sopralluogo dell'Ats. E i 21 colleghi finiscono in cassa integrazione