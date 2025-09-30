Il dramma di Bubbiano Sopralluogo dell’Ats E i 21 colleghi finiscono in cassa integrazione

di Andrea Gianni Vito Sansanelli, 61enne di Motta Visconti, era uno degli operai più esperti della Ticino Lamiere di Bubbiano, tanto che "faceva da tutor ai colleghi più giovani e agli apprendisti, spiegando loro il funzionamento dei macchinari". Colleghi che giovedì scorso lo hanno sentito gridare "aiuto", quando è rimasto schiacciato sotto il peso di una bobina pesante tonnellate mentre stava manovrando il carroponte, e hanno chiamato subito i soccorsi. Vito, ennesima vittima di un infortunio sul lavoro, era andato da poco in pensione, ma aveva scelto di rientrare in azienda e di continuare a lavorare per la Ticino Lamiere, ditta dove aveva trascorso gran parte della sua vita professionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

