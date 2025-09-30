Il dittatore Nicolás Maduro aumenta ancora i suoi poteri | annunciato lo stato di emergenza in Venezuela

Il governo del Venezuela ha dichiarato un nuovo stato di emergenza, ampliando i poteri del dittatore Nicolás Maduro. La motivazione ufficiale è l'intenzione di contrastare «ogni tentativo d'invasione da parte degli Stati Uniti». L'annuncio è avvenuto durante una nuova riunione del Consiglio Nazionale, in cui il presidente ha sottolineato che «il Venezuela non sarà mai umiliato da nessun impero». Ha ringraziato le autorità delle varie branche pubbliche del Paese per la loro presenza in difesa della nazione sebbene, nella pratica, non agiscano in modo indipendente e siano allineate al partito al governo.

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro ha aumentato i suoi poteri dicendo di dover contrastare le aggressioni statunitensi - Il governo venezuelano ha dichiarato un nuovo stato di emergenza, che amplia i poteri del dittatore Nicolás Maduro: lui ha detto che serve a contrastare quello che definisce il tentativo di invasione

L'escalation tra America e Venezuela aumenta l'isolamento dittatoriale di Maduro - Il 15 agosto sono trascorsi nove mesi dall’arresto in Venezuela Alberto Trentini, e martedì prossimo sarà un mese dall’ultima delle sole due telefonate che gli è stato permesso di fare alla famiglia. Come scrive ilfoglio.it