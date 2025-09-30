Il discorso alla nazione di Putin | L’Ucraina è una battaglia giusta e stiamo vincendo – Il video

Vladimir Putin non sembra avere la minima intenzione di rallentare la pressione militare sull’Ucraina. In un video-messaggio, pubblicato durante la giornata di lunedì 29 settembre, il presidente russo ha definito la campagna di aggressione una « battaglia giusta ». Secondo il Cremlino, infatti, la popolazione del Donbas avrebbe scelto liberamente tramite referendum – ritenuti illegittimi dalla comunità internazionale – di unirsi a Mosca. Un punto, quello dei territori, su cui Putin continua a battere anche in fase di negoziati. Il discorso alla nazione: «Difendiamo il nostro destino storico». «I nostri combattenti e comandanti continuano l’attacco, e l’intero Paese, tutta la Russia, sta combattendo questa battaglia giusta e lavorando duramente», ha detto il leader del Cremlino. 🔗 Leggi su Open.online