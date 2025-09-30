Il disco di Tananai finisce nella spazzatura | il gesto della ex Sara Marino scatena le polemiche

Fa discutere il gesto plateale di Sara Marino nei confronti del suo ex Tananai: la ragazza, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram una foto del disco del cantante gettato nella spazzatura, accompagnato dall’emoji di una mano che saluta. Un gesto che, oltre a far discutere, di fatto ufficilizza la fine della relazione tra i due. Se il cantante non ha mai parlato della sua vita privata, la giovane aveva già lanciato un indizio scrivendo di recente sui social: “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”. Una frase che, di fatto, confermava la fine della convivenza tra i due. 🔗 Leggi su Tpi.it

