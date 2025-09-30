Il dilemma dell’Occidente sulla difesa dei suoi valori

La Striscia di Gaza diventa ogni giorno di più uno spartiacque fra destra e sinistra. E non solo in Italia. Certo, c'è molta tattica: povero d'idee politiche, ma abituato a far forza sull'indignazione morale, il campo progressista ha trovato nel Medioriente una causa ideale. Dichiarando che se fosse stato eletto avrebbe riconosciuto la Palestina, il candidato del «campo largo» alla presidenza della Regione Marche, Matteo Ricci, non ci ha dato che l'ultima manifestazione, e non la più nobile, di quest'uso tattico della catastrofe mediorientale. Ma se ci fermassimo alla tattica non capiremmo. C'è molto di più: Israele occupa una posizione cruciale nella nostra idea di quel che è l'Occidente e di come i suoi valori debbano essere difesi.

