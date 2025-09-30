Cito a memoria e non ricordo la fonte, ma l’ho letto pochi giorni fa e continuo a pensarci: epoche serie richiedono gente seria. Cui aggiungerei: e noi non ne abbiamo di disponibile. Poi certo, ci si può chiedere se siano i tempi che fanno le persone o le persone che fanno i tempi, ma resta la domanda: come usciamo da questo casino? Non importa neanche sappiate quale dei molti casini correnti ho in mente: qualunque sia quello che vi affligge, non mi pare si vedano vie d’uscita. Una delle due conversazioni più interessanti che ho ascoltato in questi giorni è quella tra Ta-Nehisi Coates – probabilmente più importante intellettuale nero americano di questo secolo, in Italia lo pubblica Einaudi – e Ezra Klein, che in questo momento è il più famoso giornalista del New York Times giacché i lettori non vogliono leggere e lui fa un comodo podcast. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il dibattito pubblico è morto, cancellato da intellettuali influencer in cerca di cuoricini