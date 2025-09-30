Il Cus Catania apre le strutture agli studenti palestinesi | Segnale di pace e solidarietà

Il Centro Universitario Sportivo (Cus) di Catania ha deciso di mettere a disposizione le proprie strutture sportive agli studenti e agli sportivi palestinesi. La proposta, avanzata dal presidente Massimo Oliveri, è stata approvata dal consiglio direttivo dell’ente e riguarda la Cittadella, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

