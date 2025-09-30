Il curioso piano Trump e la terza via a Gaza

Linkiesta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Essendoci di mezzo la fine dei massacri a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas, non sarò io adesso a fare il difficile. È ovvio che qualunque iniziativa porti questi due risultati, data la situazione attuale, è una buona iniziativa, perché l’alternativa prevede la morte degli uni e degli altri. Dunque c’è solo da augurarsi che il piano presentato ieri da Donald Trump alla Casa Bianca al fianco di Benjamin Netanyahu abbia successo. Detto questo, mentirei se dicessi di crederci fino in fondo. Anzitutto per la forma assai curiosa in cui si presenta, al termine di un cordialissimo incontro con l’uomo che ha tecnicamente bombardato la delegazione con cui avrebbe dovuto trattare, che obiettivamente, ne converrete, non è il massimo per una proposta di pace. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il curioso piano trump e la terza via a gaza

© Linkiesta.it - Il curioso piano Trump, e la terza via a Gaza

In questa notizia si parla di: curioso - piano

curioso piano trump terzaEssendoci di mezzo la fine dei massacri e la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas è bene essere ottimisti, ma è difficile essere fiduciosi fino in fondo - Essendoci di mezzo la fine dei massacri e la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas è bene essere ottimisti, ma è difficile essere fiduciosi fino in fondo ... Segnala linkiesta.it

Cerca Video su questo argomento: Curioso Piano Trump Terza