Il corpo decomposto della ragazza trovata nell'auto del cantante D4vd era lì da settimane

Il corpo della ragazza trovata nella Tesla del cantante americano D4vd era nel portabagagli da settimane: non è chiara la causa della morte.

Cadavere decomposto trovato a Torino: indagato l'uomo che avrebbe tenuto il corpo della sorella in casa per giorni

Il corpo decomposto nell’auto di D4vd è di una ragazza di 15 anni scomparsa due anni fa

