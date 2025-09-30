Il Consolato mobile dell' Ecuador arriva a Piacenza

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 15.30, la sala comunale della Partecipazione in via Taverna 39 ospiterà il “Consolato mobile” dell'Ecuador, iniziativa promossa dal Consolato generale di Genova del Paese sudamericano per consentire, ai cittadini ecuadoriani impossibilitati a recarsi nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

