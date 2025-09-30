Il Consiglio di Amministrazione di DEA approva la relazione semestrale consolidata | Solido percorso di sviluppo e crescita

Anconatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Ricavi in aumento e margini che restano robusti, pur in un contesto di maggiori costi operativi e investimenti strategici. È quanto emerge dalla semestrale 2025 di DEA S.p.A., società attiva nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - amministrazione

Elena D’Amario entra nel Consiglio di Amministrazione della Parsons Dance: “Artista di enorme importanza in Italia”

Regolamento del Consiglio. Primo round all’Amministrazione

KYMA Mobilità: Primo Consiglio di Amministrazione con il nuovo management

DeA Capital: il consiglio di amministrazione approva l'incorporazione di DeA Capital Investments - 11971 del 14maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e alla documentazionemessa a ... agi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Amministrazione Dea Approva