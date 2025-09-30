Il consiglio comunale raccontato in 2 minuti | 30 settembre 2025 | VIDEO

Viterbotoday.it | 30 set 2025

Il consiglio comunale di Viterbo di martedì 30 settembre. Un ordine del giorno fitto che ha visto l'aula chiamata ad affrontare sia questioni amministrative legate ai debiti fuori bilancio sia temi di carattere internazionale, con mozioni e ordini del giorno riguardanti Gaza e Israele. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

