il consiglio comunale di milano approva la vendita di san siro

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato a notte fonda la vendita di San Siro a Inter e Milan, dopo oltre 11 ore di dibattito. La delibera è passata con 24 voti favorevoli, tutti dai gruppi di maggioranza, sostenuti indirettamente dall’assenza di Forza Italia che – salvo il consigliere ribelle Alessandro De Chirico, contrario – ha scelto di non partecipare al voto, garantendo i numeri necessari. I “no” sono stati 20: dalla Lega, da Fratelli d’Italia, da Noi Moderati e da una parte del centrosinistra, in particolare tre esponenti del Pd, tre dei Verdi e un consigliere civico. Non hanno partecipato al voto Marco Fumagalli, capogruppo della lista Sala che ha annunciato le dimissioni, e Manfredi Palmeri del centrodestra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

