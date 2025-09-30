Il consiglio comunale approva | via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan

Nella notte si è conclusa la seduta del Consiglio comunale: approvata con 24 voti favorevoli e 20 contrari la cessione dello stadio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il consiglio comunale approva: via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

Milano, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio San Siro #milano #sansiro #vendita #30settembre - X Vai su X

Il Consiglio Comunale torna a riunirsi questo pomeriggio, lunedì 29 settembre, nella sala consiliare di palazzo Dellepiane in via Girardengo, 1. Dalle ore 18 è possibile seguire la diretta sul canale YouTube del Comune di Novi Ligure. Questo il link - facebook.com Vai su Facebook

Nella notte si è conclusa la seduta del Consiglio comunale: approvata con 24 voti favorevoli e 20 contrari la cessione dello stadio - Nella notte si è conclusa la seduta del Consiglio comunale: approvata con 24 voti favorevoli e 20 contrari la cessione dello stadio ... Lo riporta msn.com

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Da sport.sky.it