Il Consiglio comunale approva il Dup 2026-2028 dopo sei ore di discussione
Dopo una lunga maratona durata quasi sei ore, il consiglio comunale di Catania presieduto da Sebastiano Anastasi, con ventidue voti favorevoli e tre contrari ha adottato, la notte scorsa, il Documento Unico di Programmazione 2026-2028. La riunione dell’assemblea cittadina, a prosecuzione di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: consiglio - comunale
Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video
Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video
Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte
ROMANS D'ISONZO - Prosegue il cammino del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Romans d’Isonzo, si insediano le nuove assise https://ilgoriziano.it/articolo/prosegue-consiglio-comunale-ragazzi-ragazze-romans-isonzo-si-insediano-nuov - X Vai su X
A questo link potrete seguire la diretta streaming del consiglio comunale - facebook.com Vai su Facebook
Catania, il consiglio comunale approva il Documento di programmazione - 5735f6896f50996eb73803729d92_1619403863857 ... Secondo lasicilia.it
Approvato in Consiglio comunale il Dup. L’assessora Panichella” E’ la la rotta per guidare Campobasso verso un futuro più inclusivo, sostenibile e partecipato” - CAMPOBASSO – “Immaginate che un ente locale come il nostro Comune sia una grande nave che naviga in acque complesse. molisenetwork.net scrive