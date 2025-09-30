Il Consiglio Comunale approva il bilancio consolidato disavanzo di 3,8 milioni

Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio consolidato 2024 del gruppo Comune di Modena. L’esame del documento finanziario, caratterizzato da un patrimonio netto consolidato di poco superiore a 1,7 miliardi di euro (nel dettaglio, 1.701.805.400,75 euro), fa parte della delibera, presentata in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

