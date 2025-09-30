Il concerto fa centro In piazza del Popolo la carica dei 4mila | Ci vediamo nel 2026
Piazza del Popolo gremita, il sindaco Enzo Lattuca entusiasta che sale sul palco insieme all’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari e al microfono grida che "Da qua la visuale è bellissima, siete oltre 4.000" e la promessa offerta al pubblico prima ancora che il primo artista metta mano al microfono: "Ci rivediamo nel 2026!". Ha raccolto larghi consensi lo ‘ Studio Delta Live ’ andato in scena domenica sera nella piazza simbolo della città davanti a un folto pubblico di ogni età, arrivato nel cuore di Cesena già dal pomeriggio per godersi uno spettacolo che in città mancava da 13 anni e che ora l’amministrazione comunale promette di rendere nuovamente un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: concerto - centro
Serata di swing e rock'n'roll con il concerto dei Riviera Boulevard in centro storico
’Notte blu’ e concerto. Sarah Toscano e Kophra infiammano il centro. Si balla in piazza Betti
Dopo il concerto al Verdura, Sal Da Vinci cena in centro e sceglie i piatti della tradizione siciliana
1* CONCERTO 299 STELLE Domenica 17 marzo 2024 Centro Polivalente Arquata del Tronto Musica ed emozioni da condividere! Non potete assolutamente mancare a questo appuntamento ? #AccumoliAmatriceArquata - facebook.com Vai su Facebook
Il concerto fa centro. In piazza del Popolo la carica dei 4mila: "Ci vediamo nel 2026" - Soddisfatti sindaco e assessore: "Una scommessa vinta". Secondo ilrestodelcarlino.it
Napoli, il concerto al Plebiscito chiude un settembre di successi e proteste - Ma i residenti mostrano divieti della Soprintendenza in vigore dal 2013 ... Si legge su napoli.repubblica.it