Il concerto fa centro In piazza del Popolo la carica dei 4mila | Ci vediamo nel 2026

Piazza del Popolo gremita, il sindaco Enzo Lattuca entusiasta che sale sul palco insieme all’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari e al microfono grida che "Da qua la visuale è bellissima, siete oltre 4.000" e la promessa offerta al pubblico prima ancora che il primo artista metta mano al microfono: "Ci rivediamo nel 2026!". Ha raccolto larghi consensi lo ‘ Studio Delta Live ’ andato in scena domenica sera nella piazza simbolo della città davanti a un folto pubblico di ogni età, arrivato nel cuore di Cesena già dal pomeriggio per godersi uno spettacolo che in città mancava da 13 anni e che ora l’amministrazione comunale promette di rendere nuovamente un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

