Il concerto di Baglioni a Lampedusa protezione civile e volontari in prima linea per la sicurezza

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bagno di folla e tre ore di grande musica. Claudio Baglioni ha scelto Lampedusa per l’anteprima del suo nuovo tour “La vita è adesso – GrandTour” e l’isola ha risposto con oltre 10 mila presenze trasformando il concerto in un evento capace di attraversare generazioni. L’artista romano, al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

concerto baglioni lampedusa protezioneClaudio Baglioni torna a Lampedusa: “Invecchiando si peggiora, è il mio concerto più difficile” - “Questo posto mi emoziona, mi sento a casa, e a casa non puoi fare il divo” ... Si legge su repubblica.it

concerto baglioni lampedusa protezioneClaudio Baglioni spegne la polemica sul concerto da 800mila euro a Lampedusa: «Mi dispiace quando la musica si misura in denaro» - Claudio Baglioni arriva a Cala Creta, poco distante dalla sua villa che guarda il mare. Secondo msn.com

