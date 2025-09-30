Il Comune risarcisce 187mila euro per incidenti ed espropri del Semianello
Il consiglio comunale questa mattina ha approvato il riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio, riguardanti due incidenti stradali e due sentenze relative a espropri connessi alla realizzazione del Semianello.Il primo caso risale al 2021, quando un giovane alla guida di uno scooter cadde in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: comune - risarcisce
San Donato Milanese, il Comune risarcisce la vedova del poliziotto ucciso da un sottoposto
Buche sulle strade, il Comune risarcisce 65mila euro per due incidenti
BARBERINO TAVARNELLE - Stragi nazifasciste, il Mef risarcisce la testimone Mirella Lotti: “E’ la vittoria di un’intera comunità”. Una lunga battaglia istituzionale, al fianco del Comune di Barberino Tavarnelle, e un complesso iter legale. - X Vai su X
BARBERINO TAVARNELLE - Stragi nazifasciste, il Mef risarcisce la testimone Mirella Lotti: “E’ la vittoria di un’intera comunità”. Il risultato giunge al termine di una lunga battaglia istituzionale, al fianco del Comune di Barberino Tavarnelle, e del complesso iter l - facebook.com Vai su Facebook
Anziani truffati, vittime di furti e rapine risarciti dal Comune: fondo di oltre 8mila euro. Come funziona - Il Comune, tramite il progetto "Ocio ciò", li risarcisce: Ca' Farsetti ha approvato un impegno di spesa di 8. Segnala ilgazzettino.it
Cade per la buca. Comune risarcisce dopo 13 anni - CASTELFRANCOTredici anni, un mese e tredici giorni dopo il sinistro a causa di una buca in via Giovanni XXIII a Orentano, una donna è stata risarcita dal Comune di Castelfranco per i danni subito. lanazione.it scrive