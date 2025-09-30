Il Comune risarcisce 187mila euro per incidenti ed espropri del Semianello

Il consiglio comunale questa mattina ha approvato il riconoscimento di quattro debiti fuori bilancio, riguardanti due incidenti stradali e due sentenze relative a espropri connessi alla realizzazione del Semianello.Il primo caso risale al 2021, quando un giovane alla guida di uno scooter cadde in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

