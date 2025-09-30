Il Comune dice no al riconoscimento della Palestina | in Consiglio passa la linea del centrodestra

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune dice “no” al riconoscimento dello Stato palestinese. La maggioranza di centrodestra ha bocciato l'ordine del giorno che chiedeva di fermare le operazioni a Gaza e al Governo nazionale di interrompere le relazioni con Israele. Nel corso della seduta di questa mattina sul rendiconto 2024. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

