Testimone di sport e spettacolo viene costruito in nemmeno un anno, per volontà del presidente del Milan, Piero Pirelli, che vuole un palcoscenico unico per i rossoneri. Quattro tribune rettilinee, una in parte coperta, ospita circa 35mila spettatori. La prima partita ufficiale, Milan-Sampierdarena, il 3 ottobre 1926.

Il Comune di Milano ha deciso: lo stadio è stato venduto a Inter e Milan, che costruiranno un altro impianto al suo posto